Corpo de Bombeiros RJ participa do Rescue Days Brasil 2021 em Santa CatarinaDivulgação

Publicado 21/11/2021 14:48 | Atualizado 21/11/2021 15:50

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) participou, da 6ª edição do Rescue Days Brasil, em Chapecó, Santa Catarina. O treinamento envolveu 325 alunos e 40 instrutores do Brasil, além de dois instrutores da Alemanha, entre os dias 17 e 19 de novembro. Provas foram realizadas na semana do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito lembrado, neste domingo (21), pela ONU.