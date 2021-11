Previsão é de tempo estável para a semana - Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Previsão é de tempo estável para a semanaFoto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/11/2021 13:08

Rio - Apesar da chuva que atingiu parte da cidade neste sábado (20), o Rio amanheceu com sol entre nuvens neste domingo (21) e promete ficar assim pelo menos até a próxima quinta-feira (25). De acordo com o Alerta Rio, apesar do tempo instável, não há previsão de chuva para hoje e para os próximos dias. A temperatura máxima prevista para este domingo é de 26ºC.

Na segunda-feira (22), a máxima prevista é de 28ºC, e a mínima 16ºC. Haverá névoa ao amanhecer. Na terça (23), a temperatura do termômetro sobe, chegando em 33ºC de máxima e mínima de 17ºC. Haverá sol com a presença de nuvens.

Na quarta-feira (24), há uma queda de temperatura e a máxima será de 28ºC com mínima de 19ºC. O dia e a noite ficarão nublados, mas sem a presença de chuva. Na quinta-feira o sol volta a aparecer e os termômetros irão marcar 32ºC de máxima. A mínima prevista é de 19ºC.