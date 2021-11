Bandidos explodem caixa eletrônico em Benfica, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 21/11/2021 09:46 | Atualizado 21/11/2021 09:51

Rio - Bandidos explodiram, na madrugada deste domingo (21), o caixa eletrônico que ficava dentro de uma loja de conveniência em um posto de gasolina em Benfica, na Zona Norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h15 para uma ocorrência de explosão na Avenida Brasil. Por conta do estrago, uma faixa da via, na pista sentido Centro, precisou ser interditada.

Testemunhas relataram que as explosões não causaram danos na estrutura do posto. Há informações de que os criminosos fugiram e não conseguiram levar o dinheiro que estava no caixa.

Explosão em Vila Isabel

Na quarta-feira (17), uma pessoa em situação de rua acabou ferida após uma explosão a uma agência da Caixa Econômica Federal em Vila Isabel, também na Zona Norte.



As explosões destruíram parte da agência que fica na Boulevard 28 de Setembro. Por conta da ação dos bandidos, o local ainda permanece fechado para reparos.