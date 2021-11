Rio tem 24 pacientes internados com covid-19 - Marcos Porto

Publicado 21/11/2021 12:42 | Atualizado 21/11/2021 13:53

Rio - A cidade do Rio registra, neste domingo, 24 pacientes internados com covid-19 nos leitos da Rede SUS da capital. São 20 de UTI e 4 de enfermaria, sendo um pediátrico. Os leitos ocupados estão em hospitais administrados pelo estado e pelo governo federal. Há, ainda, 65 pessoas internadas devido a sequelas da doença. Nesse caso, os leitos ocupados estão em unidades das três esferas da administração pública. Os dados são do Censo Hospitalar da Secretaria municipal de Saúde do Rio (SMS).

A maioria dos leitos ocupados de paciente com covid-19 está na rede federal (17). Eles estão distribuídos da seguinte maneira:

- INI Fiocruz: 8 leitos de UTI ocupados e 3 de enfermaria ocupados

- Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ): 4 leitos de UTI ocupados

- Hospital Federal dos Servidores do Estado: 1 leito de UTI ocupado

- Instituto de Pediatria Martagão Gesteira (UFRJ): 1 leito de enfermaria pediátrica ocupado

Na rede estadual, são 7 leitos de UTI covid ocupados no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Uerj).

Paciente com sequelas

De acordo com o Censo Hospitalar da SMS, há 65 pacientes pós-covid-19 internados. Segundo o infectologista Rivaldo Venâncio, da Fiocruz, são pessoas que passam pela chamada 'covid longa': venceram a doença mas continuam em leitos hospitalares para se recuperar de sequelas.

Nesse caso, os pacientes estão nas seguintes unidades:

- Hospital Federal do Andaraí (28): 26 em leitos de enfermaria e 2 em leitos de UTI

- Hospital Municipal Ronaldo Gazolla: 13 em leitos de UTI

- INI Fiocruz: 1 em leito de enfermaria e 5 em leitos de UTI

- Hospital Estadual São José: 1 em leito de enfermaria e 5 em leitos de UTI

- Hospital Municipal Jesus: 4 em leitos de enfermaria pediátrica

- Hospital Universitário Pedro Ernesto (Uerj): 4 em leitos de UTI

- Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ): 4 em leitos de UTI

- Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

Campanha de Mega Vacinação continua nesta segunda-feira

Até o dia 26, os postos de saúde do país estarão focados em aplicar a segunda dose em quem ainda não tomou. Cerca de 21 milhões de brasileiros estão aptos para recebê-la. No Rio, esse número é de cerca de 600 mil. O Ministério da Saúde lançou neste sábado (20), na Cidade das Artes, na Barra, a campanha de Mega Vacinação contra a covid-19 , os postos de saúde do país estarão focados em aplicar a segunda dose em quem ainda não tomou. Cerca de 21 milhões de brasileiros estão aptos para recebê-la. No Rio, esse número é de cerca de 600 mil.