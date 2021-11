Taxista acusado de estupro é preso em Niterói - Reprodução

Publicado 21/11/2021 12:07 | Atualizado 21/11/2021 12:20

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam, neste sábado (20), um taxista de 51 anos acusado de estupro. Marcelo Avelino Nascimento foi localizado dentro de um supermercado de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito contra ele é de 2015, quando abusou sexualmente de uma menor dentro do táxi em que trabalhava na cidade. Em setembro do ano passado, Marcelo foi condenado a mais de 8 anos de prisão por decisão da juíza da 1ª Vara Criminal de Niterói.

Investigações da polícia apontam que ele estava refugiado dentro da comunidade do Caramujo, também em Niterói. Segundo a polícia, ele saía da comunidade apenas para pequenos trabalho e retornava.