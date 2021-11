Portal dos Procurados lança cartaz com foto do Gerente do Fundo de Saúde da Prefeitura de Mesquita, Marcio Alessandro, assassinado na Baixada Fluminense - Divulgação

Portal dos Procurados lança cartaz com foto do Gerente do Fundo de Saúde da Prefeitura de Mesquita, Marcio Alessandro, assassinado na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 21/11/2021 10:23

Rio - A Polícia Civil do Rio busca informações para identificar quem são os assassinos gerente do Fundo de Saúde da Prefeitura de Mesquita, Marcio Alessandro Lima de Souza, de 46 anos. O Portal dos Procurados, vinculado ao Disque Denuncia, divulgou neste domingo (21) um cartaz com a foto dele, para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) nas investigações.

Alessandro Lima foi morto a tiros na última quinta-feira (18) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele havia acabado de deixar os dois netos na escola, quando foi surpreendido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão (Mesquita) foram acionados para o caso de uma tentativa de homicídio na Rua Presidente Sodré. Os agentes encontraram Márcio no chão, vítima do disparo de arma de fogo e foi baleado no tórax e no braço.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e chegou a prestar os primeiros socorros e a levá-lo para o Hospital da Posse, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A DHBF está encarregada do caso e do inquérito criminal. Agentes da especializada estão em diligência para descobrir a dinâmica do crime e a autoria do crime.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do envolvido no crime, nos seguintes canais de atendimento:

•Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

•(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

•APP "Disque Denúncia RJ"

•Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

•https://twitter.com/PProcurados (mensagens).