Estudantes se preparam para a primeira etapa do EnemMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 21/11/2021 12:12

Rio - Em meio a um 2021 de pandemia, com ensino remoto em boa parte do ano letivo, além das recentes denúncias de interferência no conteúdo das provas, 3,1 milhões de estudantes de todo Brasil se preparam para, a partir das 13h, começar a edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No estado do Rio, 284 mil tentam vagas nas universidades.

Neste domingo (21), a primeira etapa da prova tem 90 questões objetivas, sendo 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No próximo domingo (28), a segunda etapa será com questões de Ciência da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Os irmãos gêmeos Felipe Santana e Pedro Santana, 18, chegaram por volta das 11h no campus da Uerj no Maracanã - os portões abrem ao meio-dia. A mãe, Ana Cláudia Santos, avalia que os filhos tiveram diversos obstáculos ao longo dos estudos, principalmente por conta do ensino remoto.

"Acho que não ter aula presencial prejudicou bastante, tanto no conteúdo, quanto na motivação. Eu via eles estudando e acho que nos outros anos eles estavam mais motivados", diz a mãe. Os gêmeos, estudantes do 3° do colégio A a Z, na Tijuca, querem cursar a faculdade de Direito na UFRJ.

Quem estuda em escolas públicas avalia que a dificuldade é ainda maior. As amigas Geovana Rodrigues e Fernanda de Paula, de 18 anos, estão no 3° do Colégio Estadual Prado Júnior, e poderiam prestar o Enem para valer. Mas preferem fazer esta edição de 2021 como teste para os próximos anos.

"A gente não teve muito onde se apoiar durante o ensino remoto, lamenta Geovana, que quer ser médica veterinária, ou cursar Letras para estudar Inglês. "Estamos vindo mais como teste mesmo para ver como é e voltar no ano que vem".

Sem regularidade e com poucas aulas de reforço na rede estadual, a saída das alunas foi procurar por conta própria conteúdos didáticos na Internet.

"Fiz um curso pré-Enem, mas tive que assistir a vídeos do YouTube também para pelo menos ter uma base", afirma Fernanda, que quer cursar Psicologia e acredita que terá dificuldade neste domingo, com os conteúdos de Humanas, como Redação, Português e História - "sou das Exatas". A amiga Geovana pensa o oposto.

"Acho que redação vai ser desafiador hoje, mas tenho mais medo das provas de Exatas da semana que vem".