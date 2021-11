Bope fez ação no Complexo do Salgueiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/11/2021 13:17 | Atualizado 21/11/2021 13:54

Rio - Uma idosa de 71 anos foi baleada, na manhã deste domingo (21), durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Moradores da comunidade afirmam que equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) trocaram tiros com traficantes da região. No sábado (20), um policial do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) foi morto em uma troca de tiros entre os PMs e bandidos no local.

Carmelita Francisca de Oliveira foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. De acordo com a direção da unidade, chegou por volta das 8h e está sendo avaliada pela equipe de cirurgia. Seu estado de saúde não foi informado e ainda não há informações sobre a origem do disparo que atingiu a idosa.

Nas redes sociais, moradores criticaram a ação da PM na comunidade. "Mais uma ação desastrosa da polícia no Complexo do Salgueiro", publicou um morador.

"Terceira Guerra Mundial começou no Salgueiro agora de noite. Mataram um PM hoje e Bope invadiu com 4 blindados", relatou outro morador.

Procurada, a Secretaria Estadual da PM não comentou sobre o caso até a publicação da matéria.

PM morto

O sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, foi morto neste sábado (20) após traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo atacarem uma viatura da Polícia Militar. Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas patrulhava o bairro Itaúna, quando aconteceram os tiros. Ele chegou a ser levado para o Heat, mas não resistiu.

Na ocorrência, os policiais militares conseguiram apreender um fuzil Ak-47, calibre 7.62.

Logo após a morte do policial a PM realizou uma operação no Salgueiro com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo ataque. A comunidade é considerada como a mais perigosa do munícipio e como um dos principais refúgios para traficantes do Comando Vermelho.

O sargento Leandro Rumbelsperger ingressou na Corporação em 2006. O policial militar deixa esposa e dois filhos. O 7º BPM está prestando apoio à família. O sepultamento está previsto para acontecer neste domingo às 14h30 no Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, em 2021, 166 agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio: 74 morreram. Dos 166 agentes de segurança baleados, 130 eram policiais militares: 52 morreram.