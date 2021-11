Alberto foi preso após ser reconhecido por foto 3x4 - Reprodução / Redes Sociais

Alberto foi preso após ser reconhecido por foto 3x4Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/11/2021 18:00 | Atualizado 20/11/2021 21:39

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) negou, pela segunda vez, o pedido de habeas corpus a Alberto Meyrelles Júnior. Ele está preso desde a última quarta-feira (17), após ter sido reconhecido como autor de um assalto em uma foto 3x4 de sua carteira de habilitação , roubada no mesmo dia do crime de que é acusado.