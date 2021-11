Familiares afirmam que prisão é injusta - Arquivo Pessoal

Publicado 19/11/2021 17:21

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu, em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (19), manter a prisão de Alberto Meyrelles Júnior. O estivador está preso desde a última quarta-feira (17), após ter sido reconhecido como autor de um assalto em uma foto 3x4 de sua carteira de habilitação, roubada no mesmo dia do crime de que é acusado. Na audiência, a Defensoria Pública do Rio (DPRJ) tentou revogar a prisão.De acordo com a subcoordenadora de Defesa Criminal da DPRJ, Isabel Schprejer, a juíza avaliou somente a validade da prisão e o seu cumprimento, por se tratar de um mandado expedido por outro juiz. Schprejer afirmou que vai recorrer da decisão e fazer "quantos mais pedidos foram necessários" para que Alberto seja solto.

"Nós vamos, com certeza, continuar pedindo a liberdade dele. A gente vai fazer um habeas corpus, que é, basicamente, um novo pedido de liberdade, atacando essa última decisão, esperando que seja reformada e que a prisão preventiva do Alberto seja revogada, para que ele possa adquirir a liberdade dele, continuar trabalhando na empresa que ele vem trabalhando nos últimos anos. A gente espera que a justiça seja feita", declarou a defensora.Mais cedo, a família do estivador realizou uma manifestação na frente da Cadeia Pública José Frederico Marques , em Benfica, na Zona Norte do Rio, em que pediram por justiça e pela sua liberdade. Segundo Augusto Meyrelles, irmão de Alberto, todos os parentes ficaram abalados com a decisão do TJRJ."É uma dor surreal. Eu, particularmente, não acredito na Justiça brasileira, mas a gente sempre pensa naquele 1% de sensatez. Mesmo sabendo o quão difícil seria, porque os juízes não desacatam um ao outro, mesmo um estando errado. Então, a gente sentiu muito, nossos familiares todos. Meu pai está muito abalado com isso. O padrasto, que criou ele desde sempre, junto com a mãe dele, não foram na manifestação, mas ficaram arrasados", lamentou ele.A vítima que reconheceu Alberto chegou a descrever o criminoso como "de cor negra, altura aproximada de 1,70m, cerca de 25 a 30 anos, gordo, sem barba, cabelo crespo". Alberto tem 1,80m e 39 anos. Ainda segundo Augusto, ela disse que o assaltante era uma pessoa agressiva e que falava alto, o que não descreve seu irmão."A gente sabe que o (Alberto) Júnior não fez nada. A descrição que a vítima deu, que o assaltante era agressivo, fala alto, meu irmão não fala alto para ninguém. Meu irmão está lá no presídio e não abre a boca, o Júnior tem boca e não fala", afirmou.