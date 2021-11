HSA - Hospital Souza Aguiar - Daniel Castelo Branco

Publicado 19/11/2021 20:51 | Atualizado 19/11/2021 21:02

Rio - O bebê André Benício Ferreira de Souza, que caiu do terceiro andar de um prédio na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio, continua em estado grave. Ele está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, para controlar a pressão intracraniana.

"O estado dele é grave, bem grave, mas hoje [sexta-feira, 19] começou a surgir uma pontinha de esperança. Ele começou a reagir à nova medicação e a pressão craniana baixou bem. O problema é que ela ainda oscila muito, é preciso que ela estabilize, mas já baixou", afirmou a mãe do menino, Katleen de Souza Brito, ao G1.

queda do menino de um ano e sete meses aconteceu nesta terça-feira, 16 . O inquérito foi instaurado na 23ª DP (Méier), mas o caso será investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Em depoimento à polícia, a mãe do menino André Benício disse que a queda aconteceu no apartamento da família, que fica no terceiro andar.

Segundo a jovem, o filho subiu correndo na cama e acabou se projetando para fora da janela. A criança acabou caindo na em frente a portaria do prédio. Ainda em depoimento, a moça, que tem 21 anos, contou que o apartamento é pequeno e, por isso, os móveis ficam encostados na janela.