Rio de Janeiro

Comissão aponta viabilidade do Carnaval 2022 e recomenda cobrança de passaporte vacinal

Presidente da comissão, Tarcísio Motta (PSOL) deixou claro que é preciso cautela, já que os índices de vacinação no Estado do Rio e no Brasil estão mais lentos do que os do município

Publicado há 2 horas