Equipe da DC-Polinter participou da operaçãoReprodução

Publicado 19/11/2021 17:11

Rio - Equipes da 54ª DP (Belford Roxo) e da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) realizaram, nesta sexta-feira, uma operação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas. A ação, batizada de "Spider", ocorre após três meses de troca de informações e monitoramento de alvos. Um homem e duas mulheres foram presos nos bairros Rocha Miranda e Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, a quadrilha faturou R$ 5 milhões com os golpes. Em um dos casos, a vítima teve prejuízo de R$ 400 mil. Diversas pessoas e empresas fantasmas eram utilizadas para a lavagem do dinheiro obtido de forma ilícita em todo o território nacional, pagando pequenos valores a quem emprestasse contas bancárias para depósitos e transferências dos valores adquiridos de forma fraudulenta.

Além do Rio de Janeiro, a operação ocorreu paralelamente nos estados de Goiás e Ceará. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão.