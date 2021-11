Hospital Maternidade recebe mães e profissionais da saúde pelo Novembro Roxo - Crédito: Edu Kapps / SMS-Rio

Publicado 19/11/2021 15:47

Rio - Mães e profissionais da saúde do Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, pelo Dia da Mundial da Prematuridade, 17. A confraternização também foi uma forma de conscientização da pauta, que marca o Novembro Roxo.



Diretora da unidade, a médica neonatologista Ana Paula Dias explica o motivo da comemoração. “É com muito prazer que recebemos as mães na maternidade, parte importante das nossas vidas. A equipe neonatal, extremamente unida, ultrapassa os limites do cuidado. Abrange psicologia, colo. O único caminho para dar certo é o amor, o afeto e a troca diária. Por isso o coletivo. Todos são elos importantes em prol de um só. O trabalho é de todo mundo”, afirmou.

Patrícia Pereira e o bebê Yan Carlos, de nove meses, precisaram passar mais de quatro internados no hospital. Yan nasceu de forma prematura, aos seis meses. “Do pré-natal à alta, só gratidão. Eles estão internados, mas nos escutam. É muito importante essa parceria com o hospital. As enfermeiras são mães dos nossos filhos antes de nós. É um carinho com a gente e com os bebês. Sou muito grata”, disse.



As patologias maternas, como a hipertensão, diabetes, gestação de gêmeos e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são as principais causas da prematuridade. Por isso, é muito importante que as gestantes façam o acompanhamento pré-natal, que ajuda a melhorar a qualidade de vida das mães e dos bebês.



O Hospital Maternidade Fernando Magalhães é referência na assistência a gestantes com alto risco, hipertensas, com doenças hematológicas e diabéticas, por exemplo, do pré-natal ao parto. Nele, são realizados em média 380 partos por mês, a maioria de alto risco materno.