Selma Avelino, morta após tentativa de assalto em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro - Redes sociais

Selma Avelino, morta após tentativa de assalto em Irajá, na Zona Norte do Rio de JaneiroRedes sociais

Publicado 19/11/2021 13:28

Rio - O enterro da mulher que morreu ao ser baleada durante tentativa de assalto será nesta sexta-feira (19) no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil. O velório deve começar por volta das 16h e a cremação do corpo está prevista para acontecer às 18h. Selma Avelino de Souza Moraes tinha 51 anos e estava acompanhada da filha de 23 quando foi baleada dentro do próprio carro, na Avenida Monsenhor Félix

A filha que estava ao lado de Selma esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Rio, mas não quis falar com a imprensa. O caso gerou comoção nas redes sociais e no bairro onde aconteceu o crime.

Familiares contaram que o crime aconteceu a poucos metros da casa onde ela morava. Selma Avelino iria completar 52 anos nesta sexta. Ainda segundo a família, o carro que os bandidos tentaram roubar foi comprado há poucos meses pela vítima.

Na redes sociais, a filha se despediu de Selma e disse que ela 'salvou sua vida' : "Obrigada por ter sido a melhor mãe do mundo, você é incrível, um coração gigante, ajudava a todos que precisavam. Você nunca será esquecida. Queria pelo menos ter dito um eu te amo. Estou viva agora por causa de você", diz parte do texto escrito pela filha.

A morte de Selma Avelino é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. Em uma nota oficial, a Polícia Civil informou que as diligências estão sendo realizadas pelos agentes da especializada. Imagens do circuito de segurança da região estão sendo analisadas para identificar os autores dos disparos.

Procurada pela equipe de reportagem de O DIA, a Polícia Militar disse que uma equipe do 41º Batalhão (Irajá) foi acionada para uma ocorrência de assalto por voltas das 19h. No local, foram informados que a motorista havia sido baleada e socorrida para uma unidade de saúde da região.

Selma chegou a ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas não resistiu aos ferimentos.