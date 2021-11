Vacinação no Centro Municipal Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea. Na foto, Andre Murilo de Paula, 60, toma a dose de reforço - Cléber Mendes

Publicado 19/11/2021 13:12 | Atualizado 19/11/2021 13:18

Rio - Dias depois de o Ministério da Saúde orientar que vacinados com a Janssen podem receber a segunda dose dois meses depois da primeira, a Prefeitura do Rio também anunciou nova etapa de imunização pelo imunizante, mas com uma dinâmica diferente: quem recebeu a Janssen voltará a recebê-la cinco meses depois.

Na prática, a cidade do Rio pulará uma etapa - a da segunda dose - e classificará a vacinação da Janssen diretamente como 'reforço'. Até então, ela era a única das vacinas com uma dose só. "Assim que a maioria dos países estão fazendo, assim que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância em Saúde) entende nesse momento, a não ser que haja alguma outra mudança de entendimento com o Ministério da Saúde. Na digitação do sistema vai contar como dose de reforço. O que há é uma diferença na classificação", defendeu o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Procurada pelo DIA, a Anvisa afirmou que apesar das discussões com a empresa, "ainda não existe solicitação pela Janssen para incluir a dose de reforço na bula de sua vacina". E que, por isso "não dispõe hoje de informações suficientes para emitir um posicionamento sobre o melhor intervalo".

De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas que se vacinaram com a Janssen deverão receber a dose de reforço com vacina do mesmo fabricante, respeitando o intervalo mínimo de cinco meses em relação à dose única. pic.twitter.com/NIeK7PMXVc — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) November 19, 2021

No início da semana, em coletiva sobre a dose de reforço à toda a população, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia dito que a Janssen deveria ser administrada em um ritmo diferente, com a segunda dose dois meses depois da primeira. E então, uma terceira dose cinco meses depois, esta de fabricante diferente - preferencialmente a Pfizer. No Rio, o reforço já será cinco meses depois - ou seja, não haverá o intervalo de dois meses.

A Secretaria Municipal de Saúde estima que 170 mil cariocas receberam a vacina da companhia Johnson & Johnson. A cidade ainda aguarda a chegada de novas remessas para começar o reforço com a fabricante - o governo federal recebeu 1 milhão de doses nesta quinta.

"A Janssen é considerada uma vacina de dose única, e no Rio não pode ser diferente. Estamos considerando a dose da Janssen como de reforço. Estamos esperando a remessa, que deve chegar na primeira semana de dezembro. Quando recebermos essa remessa, poderemos convocar essas pessoas", disse Soranz.