Publicado 20/11/2021 00:00

Os dados do IBGE sobre a queda no rendimento médio mensal do brasileiro em 2020, o menor desde 2012, não surpreenderam. O resultado de 2021 deverá ser ainda pior. Inflação alta, desemprego e incertezas forçaram mudanças nos hábitos da classe média e tiraram comida da mesa de muitos.

A discussão sobre a necessidade de estrangeiros comprovarem a vacinação no Carnaval nem deveria existir. Novos surtos da Covid-19 estão acontecendo na Europa e o país não precisa importar novas variantes do vírus! Desobrigar os turistas da comprovação será um acinte aos brasileiros.