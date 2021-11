Selma Avelino ainda foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento que fica perto do local do crime - Reproduções / redes sociais

Selma Avelino ainda foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento que fica perto do local do crimeReproduções / redes sociais

Publicado 19/11/2021 20:53 | Atualizado 19/11/2021 20:57

Rio - O corpo de Selma Avelino, de 51 anos, morta durante uma tentativa de assalto em Irajá, na Zona Norte do Rio, foi cremado nesta sexta-feira (19). Por volta das 16h, parentes e amigos estiveram no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, também na Zona Norte, para se despedir. A vítima completaria 52 anos nesta sexta. Selma foi baleada depois que criminosos tentaram roubar seu carro, na Avenida Monsenhor Félix, a poucos metros de onde ela morava. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Antes do velório, a filha da vítima, Wannessa Moraes, de 23 anos, chegou a publicar em suas redes sociais que não estava preparada para se despedir. A jovem, que também estava no veículo no momento do crime , agradeceu pelo apoio que vem recebendo desde a morte de sua mãe. Em seu perfil no Instagram, ela descreveu Selma como uma amiga e companheira."Foi bem difícil, mas eu estou tentando ser forte, porque tem muita gente que precisa de mim. Eu fui me despedir e ela estava linda, parecia que estava dormindo. Agora, só lembrar de coisas boas e seguir em frente. Ela era uma pessoa surreal, maravilhosa, amiga, companheira, coisa que eu não vou cansar de repetir. Ela é a melhor mãe do mundo, ela me salvou, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Eu só tenho a agradecer à ela, eu nasci de novo. Eu te amo demais, mãe. Para sempre", declarou Wanessa.