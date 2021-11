Selma Avelino morreu após ser baleada em Irajá - Foto: Reprodução / Facebook

Publicado 18/11/2021 22:54 | Atualizado 19/11/2021 07:50

Rio - Uma mulher morreu, na noite desta quinta-feira, após ser baleada em uma tentativa de assalto em Irajá, na Zona Norte do Rio. Criminosos dispararam contra a vítima, identificada como Selma Avelino, de 51 anos, quando tentaram roubar o carro dela. Eles fugiram sem levar o veículo.

No momento do crime, Selma estava acompanhada de outra mulher, que seria sua filha. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados para a ocorrência às 19h, na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá. No local, foram informados que ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas que não resistiu.

O 41º BPM reforçou o policiamento na região e os agentes procuram pelos suspeitos da morte de Selma Avelino. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. Ainda não há informações sobre data e local do enterro da vítima.