Selma Avelino morreu após ser baleada em IrajáFoto: Reprodução / Facebook

Publicado 19/11/2021 07:19 | Atualizado 19/11/2021 08:52

Rio - A filha da mulher assassinada na noite de quinta-feira (18), em tentativa de assalto, em Irajá, escreveu nas redes sociais uma emocionante mensagem horas após o crime. Wanessa, filha de Selma Avelino, estava ao lado da mãe quando os assaltantes dispararam durante abordagem na Avenida Monsenhor Félix . Os criminosos fugiram sem levar o carro da vítima.

Wanessa relata que a mãe 'salvou sua vida'. Selma, de 51 anos, morreu um dia antes do próprio aniversário, que seria nesta sexta-feira (20).

"Oi minha estrelinha, hoje seria seu dia, completaria mais um aninho de vida. Você deixou de uma forma tão repentina, tiraram você de mim. Esteja daí de cima me protegendo, assim como você me protegeu e salvou minha vida. Obrigada por ter sido a melhor mãe do mundo, você é incrível, um coração gigante, ajudava a todos que precisavam. Você nunca será esquecida. Queria pelo menos ter dito um eu te amo. Estou viva agora por causa de você", escreveu a filha.

Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados para a ocorrência às 19h, na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá. No local, foram informados que Selma foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas que não resistiu.



O 41º BPM reforçou o policiamento na região e os agentes procuram pelos suspeitos da morte de Selma Avelino. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. Ainda não há informações sobre data e local do enterro da vítima.