Trem do samba - Divulgação

Trem do sambaDivulgação

Publicado 19/11/2021 20:08

Rio - A Supervia anunciou, nesta sexta-feira, que o tradicional Trem do Samba não acontecerá este ano. De acordo com a companhia, a prioridade é garantir segurança de seus passageiros e as negociações no âmbito do processo de recuperação judicial da empresa, além de optar por canalizar todos os esforços para a melhoria da qualidade da sua operação. Antes, evento estava previsto para acontecer no dia 2 de dezembro.

Além disso, em nota, a Supervia esclareceu que passa por "uma brutal perda de passageiros desde o início do ano passado em função da pandemia da covid-19, o que a levou ao processo de recuperação judicial".

Disse também que até o início do ano passado, a concessionária transportava 600 mil passageiros e, atualmente, mesmo com o fim das medidas restritivas, registra uma média de apenas 350 mil passageiros.

"Desde o início da pandemia, a SuperVia acumula uma perda financeira de R$ 600 milhões. É importante ressaltar que a concessionária se mantém basicamente com a venda de passagens, já que não recebe qualquer subsídio público", concluiu.