Vacinação contra a covid-19Divulgação / PMN

Publicado 19/11/2021 17:32 | Atualizado 19/11/2021 17:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.336.274 casos confirmados e 68.817 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.063 novos casos e 24 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.264.845 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 30,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 16,3%.

Rio convoca 600 mil cariocas com segunda dose atrasada

Um mutirão para capturar os atrasados. É assim que a Prefeitura trata este sábado (20) de vacinação contra a covid-19. Os postos ampliarão o horário de atendimento, das 8h às 17h, para aplicar em massa a segunda dose aos que ainda não completaram o esquema vacinal. O município tem 800.560 pessoas que não tomaram a segunda dose. Dessas, cerca de 600 mil já cumpriram o intervalo mínimo e estão aptas a receber. Entre elas 380 mil adolescentes.

"Esse é o maior desafio. Precisamos identificar quem ainda não tomou a segunda dose", afirma o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. O objetivo da pasta é nivelar todos os cariocas com a segunda dose. A dose de reforço já está disponível para os maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose há mais de cinco meses.

O calendário também correrá a partir da idade - do dia 29/11 a 4/12 para os de 59 anos, do dia 6/12 ao dia 11/12 para os de 58 anos, e assim por diante.