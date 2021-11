Estação de BRT Gelson Fonseca foi reaberta nesta sexta-feira - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/11/2021 18:31 | Atualizado 19/11/2021 18:32

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta sexta-feira, a 40ª estação de BRT desde o início da intervenção no sistema. A estação Gelson Fonseca, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foi entregue aos passageiros com modificações para melhorar o serviço.

Em junho de 2020, quando já estava inoperante, a estação de BRT chegou a ser incendiada. Após a reforma, a estação ganhou substituição dos painéis e portas de vidro por chapas de aço vazadas, fiação embutida e mecanismos das portas blindados, além de trava automática das portas. A estação também recebeu pinturas interna e externa, novas instalações elétricas e programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos.