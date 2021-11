Morro dos Macacos - Reprodução / Méier Notícias

Publicado 19/11/2021 06:18 | Atualizado 19/11/2021 06:19

Rio - Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), a Polícia Militar realiza uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no São João, no Engenho Novo, favelas vizinhas localizadas na Zona Norte do Rio. A ação conta com policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs).

Macacos e São João são dominados há mais de uma década por duas facções diferentes - a comunidade de Vila Isabel é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e a do Engenho Novo pelo Comando Vermelho (CV).

Ainda não há relatos de prisões ou apreensões durante a operação.