Enem - Divulgação

Publicado 18/11/2021 21:02 | Atualizado 18/11/2021 21:02

Rio - O Governo do Rio lançou, nesta quinta-feira, um projeto para ajudar estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O programa "Vem que Tem Enem" disponibiliza aulas com os conteúdos que mais caíram nas últimas edições do concurso. As aulas serão exibidas na TV Band e na TV Alerj.

Na TV Band, o programa será exibido de segunda a sexta-feira, às 6h45, 12h15 e 18h15, com reprises nos sábados pela manhã. Na TV Alerj, as aulas serão de segunda a sexta em dois horários, às 7h15 e às 21h. Os conteúdos também vão ser distribuídos na Rádio Roquette Pinto, de segunda a sexta-feira, às 14h50 e às 17h50.

"O projeto é um dos meios que a Secretaria encontrou a fim de auxiliar os estudantes da rede estadual em preparação para o Enem. Esperamos que essa iniciativa ajude nossos alunos a ter sucesso na prova", afirmou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.