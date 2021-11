Rio de Janeiro

Chefe do tráfico de comunidade em Belford Roxo preso pela PM era investigado por torturar morador do Castelar

De acordo com a DHBF, Richard Ribeiro do Nascimento participou da tortura contra um homem acusado injustamente por traficantes de desaparecer com os meninos de Belford Roxo

Publicado há 2 horas