Novo coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 18/11/2021 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.335.211 casos confirmados e 68.793 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 749 novos casos e 19 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.264.701 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 30,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 17,4%.

Dose de reforço

Após o Ministério da Saúde divulgar a ampliação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para a população do país acima de 18 anos, algumas cidades da Região Metropolitana já estão se preparando para aplicar o imunizante . São Gonçalo, por exemplo, começou a vacinar os gonçalenses nesta quinta-feira. Vale lembrar que para tomar a terceira dose, as pessoas têm que ter tomado a segunda há cinco meses ou mais.

Ainda de acordo com a prefeitura da cidade, pessoas com mais de 12 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer e já têm mais de 21 dias de intervalo, podem procurar os pontos de vacinação para tomarem a segunda dose do imunizante.