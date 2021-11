Parque da Catacumba fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Parque da Catacumba fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do RioEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 18/11/2021 16:32

Rio - Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que a Prefeitura do Rio não autorizou a construção de um empreendimento no Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. O posicionamento aconteceu após os músicos Roberto Menescal e Frejat se mobilizarem contra uma suposta permissão para a construção de um prédio na Área de Proteção Ambiental.



"Estão mobilizando um protesto dizendo que a prefeitura autorizou um empreendimento gigante na lagoa no parque da catacumba. Mas nada disso é verdade. Nós negamos a licença. E não há obras na área. Quem quiser caminhar na Lagoa pode caminhar. Mas em fazendo, busque usar a oportunidade como um momento de lazer e saúde. Sem stress. Vou te contar...", comentou Paes nas redes sociais.



O prefeito ainda afirmou que, no momento, há apenas uma obra autorizada no Parque da Catacumba, que será feita pela GeoRio para contenção de uma encosta que deslizou em 2019. No post, Paes publicou um vídeo do secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões, para comentar sobre o assunto.



"Em agosto desse ano a Prefeitura do Rio na verdade indeferiu, ou seja, negou um pedido feito pelos interessados, proprietários de fazer o empreendimento ali próximo ao Parque da Catacumba numa área de proteção ambiental. Inclusive essa negativa foi baseada num parecer da Procuradoria Geral do Município sobre a ilegalidade dessa construção em razão de dispositivos urbanísticos e ambientais. Agora se houver obviamente alguma construção irregular ali e nesse momento nós não temos notícias de que isso esteja acontecendo mas obviamente estamos sempre abertos a receber essas denúncias e atuar firmemente contra ilegais na cidade", afirmou Bulhões.