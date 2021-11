Com "Frango" foram apreendidos pistola glock, material tático policial, além de dois veículos roubados - Reprodução

Com "Frango" foram apreendidos pistola glock, material tático policial, além de dois veículos roubadosReprodução

Publicado 18/11/2021 13:03 | Atualizado 18/11/2021 14:00

Rio - A Divisão de Capturas da Delegacia de Polícia Interestadual (DC-Polinter) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta quinta-feira (18), Rafael Rodrigues de Souza, o "Frango", e Paulo Roberto Soares Barbosa, integrantes da milícia comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho", irmão e sucessor de "Ecko", em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A ação fez parte de uma força-tarefa criada pela Polícia Civil para combater as milícias. Na tentativa de fugir dos agentes, "Frango" chegou a pular do terceiro andar de sua casa e precisou ser levado para o hospital.