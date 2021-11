Motorista fica ferido em acidente entre caminhão e BRT em Jacarepaguá - Foto: Reprodução

Motorista fica ferido em acidente entre caminhão e BRT em JacarepaguáFoto: Reprodução

Publicado 18/11/2021 20:38 | Atualizado 18/11/2021 20:39

Rio - Após avançar o sinal, um caminhão bateu, na noite desta quinta-feira, em um BRT na Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e nenhum passageiro ficou machucado. As identidades não foram divulgadas.

O acidente aconteceu volta das 18h45 com um articulado da linha 40 (Madureira x Alvorada Expresso), que teve a frente destruída. Por causa do acidente, a pista exclusiva do BRT ficou obstruída e a circulação dos ônibus ficaram irregulares nos corredores Transcarioca e Transolímpica.