Publicado 18/11/2021 18:59

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta quinta-feira, a estação de BRT Cajueiros, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Por causa de roubos e furtos, a estação do corredor Transoeste estava desativada desde março de 2020. Em maio deste ano, ela chegou a ser incendiada.

Para a revitalização da estação de BRT, a Prefeitura do Rio fez alterações em pontos considerados frágeis. Para evitar depredação e calote, foram substituídos painéis e portas de vidro por chapas de aço vazadas, além de embutir a fiação e alterar a trava das portas, que só destravam quando o BRT para na estação. Além disso, também foram reformados o telhado, a bilheteria, as novas instalações elétricas, com o reforço na iluminação e a colocação de guarda-corpos.