Equipe apreendeu um revólver e uma motocicleta roubada - Divulgação

Publicado 18/11/2021 17:56 | Atualizado 18/11/2021 18:15

Rio - Agentes do programa de segurança Barra Presente prenderam, nesta quinta-feira (18), dois assaltantes após praticarem roubos de celulares na Avenida Lúcio Costa, orla da Barra da Tijuca. Os policiais suspeitaram de dois homens em uma moto e ao ouvirem ordem de parada eles fugiram, pulando o muro de um terreno baldio ao lado do condomínio Golden Green.

Com o apoio do helicóptero do GAM e equipes do 41º BPM (Irajá), os policiais fizeram o cerco e conseguiram encontrar um dos criminosos na mata com um revólver calibre .38 e os celulares das vítimas que tinham sido roubadas na praia. O segundo suspeito foi encontrado fugindo pelo mar, mas se rendeu e foi preso.

As vítimas fizeram o reconhecimento dos assaltantes. Um deles tinha mandado de prisão em aberto por roubo. A ocorrência foi encaminhada para 16ª DP (Barra) e os homens foram autuados por roubo.