Publicado 19/11/2021 00:00

O desabamento de uma casa no Salgueiro não é a primeira e, lamentavelmente, não será a última ocorrência do tipo. Enquanto não se olhar para as comunidades nem buscar soluções para as pessoas em áreas de risco, tragédias com essa se repetirão.

O Estado registrou no primeiro semestre a menor taxa de homicídios dolosos da história. Mas a informação exige cautela. O ISP não sabe a causa da redução, mas a localizou em áreas ocupadas por milícias — que se valem da violência para dominar seus territórios.