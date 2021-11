O imunizante da Janssen - Myke Sena/MS

O imunizante da JanssenMyke Sena/MS

Publicado 18/11/2021 19:20 | Atualizado 18/11/2021 19:29

segunda dose da Janssen, que a princípio era dose única. Para que eles recebam a vacinação de reforço, primeiro terão que tomar a segunda dose em um prazo de dois meses da primeira. Rio - Apesar do Rio ter anunciado a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 18 anos , há um grupo que ainda não sabe quando tomará a, que a princípio era dose única. Para que eles recebam a vacinação de reforço, primeiro terão que tomar a segunda dose em um prazo de dois meses da primeira.

Além disso, para que o novo esquema vacinal seja regularizado, ele ainda necessita da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que só deu aval até agora para o esquema de dose única.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que no momento não tem estoque do imunizante e aguarda comunicado oficial do Ministério da Saúde sobre o assunto.

A terceira dose poderá ser de outro imunizante, preferencialmente Pfizer, e deverá ser ministrada no prazo normal das demais vacinas, de cinco meses após a segunda dose. Ainda não há informações sobre quando irão chegar as novas doses da Janssen.