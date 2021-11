Galões de combustível foram apreendidos dentro de um carro que estava em frente a casa do miliciano Tandera - Divulgação

Publicado 16/11/2021 12:17 | Atualizado 16/11/2021 12:29

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) impediram que uma pessoa fosse queimada viva por milicianos ligados a Danilo Dias Lima, o Tandera, na manhã desta terça-feira, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A região está sendo palco de uma guerra entre os grupos liderados por Tandera e por Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, que disputam o controle das atividades exploradas ilegalmente e o domínio territorial.



Os agentes realizavam mais uma ação da força-tarefa da Polícia Civil de combate à milícia, quando encontraram uma casa que seria de Tandera, na localidade do Jesuítas. Em frente ao imóvel, foram apreendidos galões de combustível que seriam utilizados na execução.



A vítima estava amarrada e, segundo os policiais, estava prestes a ser queimada viva. Com a aproximação da equipe da DRE, os milicianos fugiram, deixando o material inflamável para trás, e a vítima foi salva e passa bem. O crime seria cometido nas proximidades da casa de Tandera.

Fagner Penha da Silva, o Artilheiro, foi preso por agentes da DRE, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio Divulgação

A residência do miliciano conta com uma grande piscina, churrasqueira e equipamentos de som.Policiais das delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) realizam, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, uma operação para reprimir a ação de milicianos na Zona Oeste do Rio e na Baixada Fluminense.Além de impedirem um homicídio, agentes da DRE também prenderam um homem identificado como Fagner Penha da Silva, o Artilheiro. Os policiais apuraram que ele é um dos integrantes da milícia liderada por Zinho.Segundo a Polícia Civil, Artilheiro entrou para o grupo ainda na época em que Wellington da Silva Braga, o Ecko, era vivo, e era o responsável por realizar cobranças de dívidas e matar os inadimplentes. Após a morte do maior miliciano do Estado do Rio, ele passou a ser um dos seguranças de Zinho, por ser de extrema confiança do paramilitar.