Material apreendido em Campos - Reprodução

Publicado 16/11/2021 19:10 | Atualizado 16/11/2021 19:16

Rio - Policiais do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) apreenderam, nesta terça-feira, uma arma, mais de 400 munições e um radiotransmissor no telhado da quadra de esportes da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma denúncia de que dois indivíduos escondiam-se no telhado da Fundação do Menor. Os agentes realizaram um cerco ao local e realizaram buscas. Os homens conseguiram fugir, mas abandonaram as armas e as munições.

Na ação, os militares apreenderam um revólver calibre .38, 38 munições do mesmo calibre, 199 munições calibre 9mm, 136 munições calibre .40, 12 munições calibre 12, 20 munições calibre .45, duas munições calibre 380, cinco munições calibre 762, 27 munições calibre 556, cinco carregadores calibre 380, seis bases para carregamento dos rádios comunicadores, quatro carregadores de fuzil calibre 556 e dois rádios comunicadores.

O material foi conduzido à 134ª DP (Campos dos Goytacazes), onde o caso foi registrado.