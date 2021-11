Arquiles Pereira de Souza Alves foi preso na Avenida Dom Helder Câmara, em Manguinhos - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 16/11/2021 18:19

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira, por suspeita de envolvimento na morte de um médico e em roubo de veículos no Riachuelo, Zona Norte do Rio. Arquiles Pereira de Souza Alves, 29 anos, foi encontrado na Avenida Dom Helder Câmara, em Manguinhos, também na Zona Norte. Ele era considerado foragido da Justiça.

A polícia suspeita que ele esteja envolvido na morte do reumatologista William Silva Castro Alves, 54 anos, em uma tentativa de assalto na Avenida Marechal Rondon, no Rocha, em 2011. Na época, ele e mais dois suspeitos foram presos com um carro roubado no Engenho Novo três horas após o crime.

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por crime roubo majorado. Arquiles foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado. Após ser levado para a 25ª DP (Engenho Novo), ele foi transferido para uma prisão, onde ficará à disposição da Justiça.

