Armas, munições e fardas foram apreendidas pela DRE na casa de milicianos, na Zona OesteDivulgação

Publicado 16/11/2021 20:41

Rio -- Entre o material apreendido pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) nas casas utilizadas pela quadrilha de Danilo Dias, o Tandera, e Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, na megaoperação da Força-Tarefa contra milícias, desta terça-feira, foram encontradas fardas do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e de praças da PM. Pelo menos sete Mugs completos (como são chamados os uniformes operacionais da corporação) foram encontrados em residências no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

A suspeita da polícia é a de que os milicianos utilizem o fardamento para se deslocar ou ameaçar desafetos. O próprio Wellington da Silva Braga, o Ecko, antes de ser abordado por agentes da FT, em junho, vestia uma farda da PM. Ele foi morto ao reagir.

Além das fardas e de coletes foi apreendido pela especializada grande material de armas e munições diversas.

Em nota, a Polícia Civil fez um balanço do trabalho de cada especializada.

"(...) DRE prendeu Fagner Penha da Silva, vulgo Artilheiro, responsável por realizar cobranças de dívidas e homicídios de inadimplentes na época de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Contra ele havia Mandado de Prisão pelo crime de homicídio. Ele é um dos matadores da milícia, responsável pelas execuções e ocultação dos cadáveres. Após a morte de Ecko, também passou a ser Segurança particular de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, por ser de extrema confiança dele. Também foram apreendidos fuzis e pistolas, munições, carregadores, coletes balísticos da milícia.



DRE impediu a execução de uma vítima na comunidade Jesuítas, a qual estava amarrada e prestes a ser queimada viva por milicianos ligados ao Tandera; a identidade da vítima será preservada; foram apreendidos galões de combustível que seriam utilizados no homicídio; com a aproximação dos policiais, os executores empreenderam fuga, mas a vítima foi salva e passa bem;



DRE encontrou a casa do Miliciano TANDERA no bairro Jesuítas, em Santa Cruz;



DDSD prendeu 8 milicianos e interditou estabelecimentos de venda irregular de gás e provedores clandestinos de internet e uma fábrica de gelo;



DECON/DELFAZ prenderam em flagrante 2 responsáveis por 2 farmácias em Campo Grande;



DRCPIM prendeu 3 responsáveis por comercializar produtos falsificados explorados pela milícia;



DPMA prendeu 2 milicianos por parcelamento irregular de solo urbano (construções irregulares da milícia) e exploração de areais clandestinos".

No total, 16 pessoas foram presas pela força-tarefa.