Caderno com anotações de Tandera foi apreendido pela DRE, em operação da Força-Tarefa de Combate às MilíciasDivulgação

Publicado 16/11/2021 18:59 | Atualizado 16/11/2021 19:35

Rio -- Agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) apreenderam, na manhã desta terça-feira, dia 16, um caderno com anotações de armas, granadas e até quanto rendia a exploração de serviços a moradores feita por Danilo Dias Lima, o Tandera. A brochura estava na casa do miliciano, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A reportagem do DIA teve acesso ao caderno, com exclusividade.

Nas páginas, Tandera fez anotações de como distribuiu parte de seu arsenal: há uma lista com 97 fuzis e os nomes dos bandidos que estão com as armas. Também há o registro se os carregadores estão cheios ou não e o modelo de cada fuzil. Entre eles, há 15 unidades do AR10 -- utilizado por atiradores de elite.

No mesmo caderno, a real face da milícia, com o lucro com a exploração de serviços a moradores. Na Baixada, Tandera anotou que lucrou R$ 82 mil com o gás; R$ 40 mil com internet; R$ 72 mil com água; e até R$ 32 mil com cestas básicas vendidas. Até em obras, que invadem áreas ambientais, a milícia lucra: a renda foi de R$ 320 mil.

Os investigadores apuram qual o período de renda dessas anotações e a quantidade de moradores explorados. Essa seria somente uma pequena parcela da renda do grupo criminoso.

"O material encontrado na casa do Danilo Tandera será de extrema importância para a investigação. Vai auxiliar na identificação de pessoas que integram a organização criminosa, bem como a função que cada uma delas desempenha", afirmou o delegado Marcus Amim, titular da especializada.

Força-tarefa de combate às milícias

A ação da DRE integra uma operação da Força-Tarefa de combate às milícias formada por agentes da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas) e do DGPE (Departamento Geral de Polícia Especializada). A força-tarefa já prendeu mais de 900 milicianos desde que foi instaurada, em outubro do ano passado.

Na mesma ação, policiais da DRE salvaram um homem que seria queimado vivo e prenderam Fagner Penha da Silva, o Artilheiro, que seria integrante da milícia liderada por Zinho. Dezesseis pessoas foram presas, no total, nesta terça-feira, e armas foram apreendidas.