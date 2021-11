Publicado 17/11/2021 00:00

O Auxílio Brasil começa a ser pago hoje, com o valor médio de R$ 217,18. Os R$ 400 prometidos pelo governo só virão quando e se a PEC dos Precatórios for aprovada. O país precisa, com urgência, rever os critérios de elaboração do orçamento para evitar incertezas como essa.



Quase 60% dos brasileiros completaram a vacinação contra a covid-19 e, agora, o país tem uma taxa de imunização superior à dos Estados Unidos. Isso é muito positivo, mas não é suficiente. Quanto mais nos cuidarmos agora, mais depressa voltaremos à normalidade.