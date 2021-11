Bombeiros trabalharam para retirar v - Reprodução

Publicado 17/11/2021 22:37 | Atualizado 18/11/2021 09:12

Rio - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas durante o desabamento de uma casa de três andares no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite de quarta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, os quartéis da Tijuca, Vila Isabel e do 1º e 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente foram acionados por volta das 20h e atuaram no resgate das vítimas. Segundo informações de moradores, o imóvel de três pavimentos era ocupado por oito pessoas da mesma famíllia.

Segundo moradores, a família que morava no imóvel é oriunda do Rio Grande do Norte, e chegou há poucos meses no Morro do Salgueiro em busca de emprego e estabilidade no Rio. Um homem identificado como Carlos Eduardo, de 22 anos, morreu logo após a queda do imóvel. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a liberação.

Dentre as três pessoas resgatadas com vida, duas delas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier: Alessandra Silva, de 19 anos, recebeu alta durante a madrugada desta quinta-feira (19). Já a menina de quatro anos segue em observação e tem quadro de saúde estável. A outra vítima, Alexandra Silva, 25, foi para o Souza Aguiar, no Centro do Rio, e também tem quadro de saúde estável.

Moradores e bombeiros comemoram o resgate com vida da menina que ficou sob escombros após o desabamento de um imóvel no Morro do Salgueiro, na noite de quarta. Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas. #ODia



Crédito: Whatsapp O Dia pic.twitter.com/yWVOs2VzdI — Jornal O Dia (@jornalodia) November 18, 2021

Para auxiliar nas buscas, equipes usaram cães farejadores e drones acima dos escombros. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, o secretário municipal de Ordem Pública, Breno Carnavale, e o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe, foram pessoalmente no Morro do Salgueiro para acompanhar o trabalho dos bombeiros.

Imóveis do entorno não foram danificados

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que esteve no local para prestar atendimento aos parentes da vítima fatal. Os moradores que viviam no imóvel receberam proposta de acolhimento da Prefeitura, mas preferiram ir para casa de parentes. O município vai oferecer Aluguel Social e insumos emergenciais.

A Defesa Civil realizou uma vistoria após o acidente, e constatou que os imóveis vizinhos não sofreram abalo e por isso não foram interditados. Nesta quinta (18), técnicos da Secretaria Municipal de Conservação e funcionários da Comlurb estão no morro para fazer a limpeza do terreno, mas ainda aguardam a realização da perícia para iniciar os trabalhos.

Após a estabilização, a @Conservacaorio e a @comlurbcomunica vão trabalhar na retirada dos escombros.



Equipes da @smas_rio e da @subgtj_rio também estão no local para dar assistência aos moradores e familiares das vítimas do acidente. — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) November 18, 2021 Em junho, desabamento em Rio das Pedras matou pai e filha



Quatro pessoas ficaram feridas, entre eles a mãe da criança e mulher de Natan, Kiara Abreu, de 26 anos, que passou seis horas sob os escombros, e foram levadas a hospitais. A construção era irregular, segundo a Prefeitura do Rio. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil e as investigações estão a cargo da 32ª DP (Taquara).