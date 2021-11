'Rei Arthur' tem quinze dias para se entregar - Reprodução TV Globo

'Rei Arthur' tem quinze dias para se entregarReprodução TV Globo

Publicado 18/11/2021 11:07 | Atualizado 18/11/2021 11:44

Rio - A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região atendeu parte do pedido do habeas corpus da defesa de Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, e converteu a prisão preventiva do empresário em domiciliar. A medida foi decidida na sessão desta quinta-feira (17). O objetivo da manobra é fazer com que ele volte ao Brasil em até 15 dias para se entregar às autoridades. Ele mora em Miami, nos Estados Unidos. A Corte irá reavaliar a decisão após três meses para decidir se o empresário pode ser solto.

De acordo com o tribunal, na hipótese de o réu não se apresentar no prazo de 15 dias, contados da intimação do acórdão, a prisão preventiva será restabelecida. Além disso, o desembargador Ivan Athié estabelecerá as medidas cautelares adicionais à prisão domiciliar, no voto escrito. Entre elas, já está o uso de tornozeleira eletrônica.