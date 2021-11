Rio reforça imunização de maiores de 55 anos em dezembro - Reprodução

Publicado 18/11/2021 11:38 | Atualizado 18/11/2021 14:40

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou nesta quinta-feira o calendário de aplicação da dose de reforço (DR) contra covid-19 para quem tem menos de 60 anos. Pessoas a partir de 18 anos que façam parte dos grupos prioritários, tendo sido vacinadas nos primeiros meses da campanha, já podem tomar a dose de reforço, desde que tenham tomado a segunda dose há pelo menos cinco meses.

Já de 29 de novembro a 4 de janeiro do próximo ano, serão convocadas, conforme escalonamento etário, as pessoas entre 59 e 55 anos que tomaram a segunda dose (D2) há, no mínimo, três meses.

O calendário para dose de reforço por idade em dezembro é o seguinte:

. Entre 29/11 e 4/12 recebem a terceira dose quem tem 59 anos ou mais;

. De 6/12 a 11/12 é a vez dos maiores de 58;

. 13/12 a 18/12, vacinam maiores de 57 anos;

. Entre 20/12 e 23/12 é a vez dos maiores de 56 anos;

. 27/12 a 4/1 vacinam quem tem 55 anos ou mais

O anúncio da capital vem no mesmo dia em que a S ecretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio autorizou os 92 municípios do estado a vacinar imediatamente a população adulta com a dose de reforço, conforme as regras do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A pasta esclareceu que a partir de hoje (18) as entregas e distribuição de vacinas acontecerão somente após solicitação dos municípios, uma vez que todas as cidades do estado do Rio de Janeiro estão abastecidas.

O Ministério da Saúde (MS) autorizou na terça-feira (16) a aplicação da dose de reforço no público de 18 a 59 anos e a redução no intervalo entre a segunda e a terceira dose, de seis para cinco meses.

Nesta quinta-feira (18), o município do Rio atingiu a marca de um milhão de pessoas vacinadas com a dose de reforço. Idosos, pessoas com alto grau de imunossupressão e trabalhadores da saúde são os grupos que já receberam a dose complementar no esquema vacinal. Até este sábado (20), o calendário de reforço para os idosos estará completo, com a repescagem para todas as pessoas a partir de 60 anos que ainda não tomaram a DR.

Adultos que não se vacinaram são maioria de internados





Na faixa etária de 49 anos ou menos, 42,59% não foram vacinados, 39, 57% de forma parcial e 9,82% completaram o ciclo. Para quem tem idade entre 50 a 64 anos, 23,7% não se imunizaram, 27,81% receberam uma dose e 19, 01% as duas. Já o grupo de idoso que mais recebeu a dose de reforço foi de 80 a 84 anos, com uma cobertura de 95,1%, vindo depois do grupo de 70 a 74, com 55,4% de imunização contra a covid-19. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (18) indicam que a maioria das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em que a causa é a covid-19 é de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto . Os mais acometidos são os adultos com 49 anos ou menos. Os dados reforçam ainda mais a importância de se completar o ciclo vacinal, além da dose de reforço.Na faixa etária de 49 anos ou menos, 42,59% não foram vacinados, 39, 57% de forma parcial e 9,82% completaram o ciclo. Para quem tem idade entre 50 a 64 anos, 23,7% não se imunizaram, 27,81% receberam uma dose e 19, 01% as duas. Já o grupo de idoso que mais recebeu a dose de reforço foi de 80 a 84 anos, com uma cobertura de 95,1%, vindo depois do grupo de 70 a 74, com 55,4% de imunização contra a covid-19.

Capital terá 'Dia D' da segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio convoca as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose a retornar o quanto antes aos pontos de vacinação. Todos os que tomaram a primeira dose nas datas destinadas a suas faixas etárias já alcançaram o prazo regular para tomar a segunda dose. Neste sábado (20), acontece o Dia D da segunda dose da vacinação contra a covid-19. Haverá uma antecipação geral da aplicação da segunda dose para todo o público, respeitando-se o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda doses indicado por cada fabricante.



Até o fim de novembro, a SMS-Rio irá desmobilizar todos os pontos de vacinação extras que foram criados durante a campanha de imunização. A vacinação passará a ser ofertada exclusivamente nas mais de 230 unidades de Atenção Primária espalhadas por toda a cidade. A partir de 1º de dezembro, os esforços serão concentrados no atendimento às pessoas que tomarão a dose de reforço.