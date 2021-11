Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 700.566 doses da vacina Pfizer - Divulgação

Publicado 18/11/2021 09:56 | Atualizado 18/11/2021 10:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio autorizou nesta quinta-feira os 92 municípios do estado a vacinar imediatamente a população adulta com a dose de reforço, conforme as regras do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A pasta esclarece que a partir de hoje (18) as entregas e distribuição de vacinas acontecerão somente após solicitação dos municípios, uma vez que todas as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro estão abastecidas.

A comunicação oficial do Ministério da Saúde (MS) que autoriza a dose de reforço no público de 18 a 59 anos e a redução no intervalo entre a segunda e a terceira dose, de seis (6) para cinco (5) meses, chegou ontem (17) à pasta.



A capital informou que vai divulgar nesta quinta-feira informações sobre o reforço da vacina para adultos.

A Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 700.566 doses da vacina Pfizer, reforçando o estoque dos municípios do estado para dar conta desta demanda ampliada.

