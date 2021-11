MC participou do sucesso do sucesso "Poxa Vida Hein Uou", junto com o MC Roba Cena - Reprodução/Instagram

MC participou do sucesso do sucesso "Poxa Vida Hein Uou", junto com o MC Roba Cena Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2021 09:23 | Atualizado 18/11/2021 10:02

Rio - O cantor de funk Jonathan Gomes de Araújo, conhecido como MC Jotinha, de 17 anos, foi morto a tiros, na madrugada da última terça-feira (16), após uma briga em um bar do bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

fotogaleria



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua Darcy Vargas. No local, os militares já encontraram Jonathan sem vida. Não houve presos na ação. A perícia foi acionada e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Em uma publicação nas redes sociais, a gravadora Master Gold, gestora da carreira do cantor, lamentou a morte. "A família Master Gold informa, com tristeza e pesar, o falecimento do artista Jonathan Gomes de Araújo, conhecido por todos como Mc Jotinha. A empresa encontra-se de luto, juntamente com a família do artista", escreveu a gravadora. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua Darcy Vargas. No local, os militares já encontraram Jonathan sem vida. Não houve presos na ação. A perícia foi acionada e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).Em uma publicação nas redes sociais, a gravadora Master Gold, gestora da carreira do cantor, lamentou a morte. "A família Master Gold informa, com tristeza e pesar, o falecimento do artista Jonathan Gomes de Araújo, conhecido por todos como Mc Jotinha. A empresa encontra-se de luto, juntamente com a família do artista", escreveu a gravadora.





Em sua última publicação no Instagram, onde tinha pouco mais de 4,8 mil seguidores, em que promovia sua música "Kika uma vez, Kika de novo", fãs também lamentaram sua morte. "Gostava muito das músicas dele", escreveu uma pessoa. "Descanse em paz, anjinho", disse outra. "Vai deixar saudades", desabafou um seguidor.



MC Jotinha cantava desde a infância e sua música mais recente é "Camisa de Jogador". O videoclipe conta com mais de 36 mil visualizações no YouTube. O cantor também é dono dos hits "Senta Novamente" e do sucesso "Poxa Vida Hein Uol", junto com o MC Roba Cena.