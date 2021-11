Polícia Militar faz operação no Complexo do Chapadão - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 18/11/2021 09:19 | Atualizado 18/11/2021 10:39

Rio - Agentes do 41° BPM (Irajá), das unidades do 2º Comando de Policiamento de Área e do Batalhão de Ação com Cães (BAC), realizam uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (18).

A ação, segundo a PM, tem como objetivo desarticular ações criminosas que vêm sendo monitoradas pelos canais de inteligência. Os crimes são ligadas ao tráfico de drogas, roubos de veículos e cargas. Até o momento não há informações sobre tiros, prisões ou apreensões na localidade.