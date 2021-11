Rio de Janeiro

'Quando cheguei, estava tudo no chão', relata vizinha do imóvel que desabou no Salgueiro

Moradores ajudaram o Corpo de Bombeiros nas buscas das vítimas que ficaram sob os escombros. Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança

Publicado 18/11/2021 09:53 | Atualizado há 2 horas