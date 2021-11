Chuva na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador. Foto de 01/11/2021 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/11/2021 07:57 | Atualizado 19/11/2021 08:07

Rio - A cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio de Mobilização às 7h desta sexta-feira (19), por conta dos núcleos de chuva que atuam sobre a cidade desde a noite de quinta (18). Segundo o Alerta Rio, a previsão é de que a chuva moderada siga nas próximas horas.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município entrou em ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO às 7h desta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Saiba mais: https://t.co/6Zuzinq101#alert pic.twitter.com/8xSyZg1qss — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 19, 2021

O Estágio de Mobilização é o segundo nível na escala de cinco do Centro de Operações Rio, e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. As recomendações da prefeitura são de acompanhar a previsão do tempo e as atualizações. Neste momento, a chuva atua principalmente nas zonas Oeste, nos bairros de Sepetiba e Recreio dos Bandeirantes, e Norte, na Tijuca e Grajaú.

CHUVA NO RIO | Entre 7h15 e 7h30, choveu fraco (até 1,25mm) e moderado (entre 1,25mm e 6,25mm) na cidade. Veja abaixo.#chuvarj pic.twitter.com/MWKj4K0tB5 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 19, 2021 Fim de semana deve ser de chuva no Rio; confira a previsão

O calor da semana já deu ao Rio de Janeiro uma cara de verão, mas a chuva voltou na noite de quinta-feira (19) e deve permanecer durante o fim de semana. O deslocamento de uma frente fria mantém o tempo instável na cidade. Nesta sexta, de céu nublado e encoberto, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, com temperaturas entre 18º C e 27º C.

No sábado, ventos úmidos vindos do oceano devem manter a possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. O domingo ainda pode ser chuvoso nos períodos da madrugada e manhã, mas o tempo deve firmar ao longo do dia e principalmente na segunda-feira (22), quando não há mais previsão de chuva.