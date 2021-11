Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a natureza - Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2021 08:07



Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), denunciou Tiago Barbosa dos Santos e Marcus Vinicius da Silva Pereira pela morte do médico Cláudio Marsili , na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu no dia 19 de outubro. De acordo com a denúncia Tiago Barbosa dos Santos , preso em flagrante dias depois do crime, e Marcus Vinicius da Silva Pereira, que já teve o pedido prisão preventiva protocolado na Justiça, mataram o médico logo após roubarem o veículo da vítima.

O documento aponta que Tiago e Marcus Vinicius roubaram o veículo do médico por volta das 06:45h, na Rua Fernando Matos, próximo à estação de metrô do Jardim Oceânico. A análise das imagens das câmeras de segurança no local mostrou que a vítima fez um movimento brusco para a frente, ao ser abordada por Tiago, dando a entender que teria empurrado o acusado para dentro de um canal que havia no local. O MPRJ diz que as posições de entrada e saída do disparo confirmam que a vítima estava com o corpo projetado para frente, quando foi atingida.



De acordo com a denúncia, foi possível identificar que Tiago cai no canal e, logo depois, entra no carro da vítima e segue o veículo onde estavam seus comparsas. Uma testemunha que estava no local, confirmou ter ouvido um disparo de arma de fogo e, ao se aproximar, viu o veículo da vítima manobrando para sair da vaga, quando então conseguiu ver o corpo do médico caído no chão.



Após receberem a informação de que o veículo da vítima estava na comunidade do Turano, na Tijuca, policiais militares foram no local em busca do carro, quando se depararam com Tiago em uma das casas. Dentro da residência, os policiais encontraram documentos e objetos da vítima (carimbo com o nome e CRM, máquina de cartão, estojo contendo canetas e material médico). O material foi reconhecido, mais tarde, pelo filho de Cláudio.



De acordo com a Promotoria de Justiça, Marcus Vinicius fugiu do local, mas teve 12 munições intactas calibre .556, e 1 munição intacta calibre .40 apreendidas em casa, sem autorização. Além disso, a chave de um carro do mesmo modelo do médico, e o veículo utilizado durante a ação também foram apreendidos. Mais tarde, exames de papiloscopia encontraram as digitais de Tiago no vidro traseiro do veículo usado na ação.

Relembre o crime

Cláudio Marsili chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca/Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para um ocorrência com vítima de tiros na região da Barra. No local, já encontraram o homem sem vida.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava em seu carro particular, um Toyota Hilux, e foi abordada por pelo menos três bandidos que estavam em Sandero preto. Assim que saiu do carro, ele foi baleado na cabeça. Os bandidos fugiram levando o carro do médico. O crime aconteceu perto do local de trabalho de Cláudio Marsili.