Chuva no Rio de Janeiro. Na foto, a Rua da Assembleia. 12/08/2021Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/11/2021 06:48

Rio - O calor da semana já deu ao Rio de Janeiro uma cara de verão, mas a chuva voltou na noite de quinta-feira (19) e deve permanecer durante o fim de semana. O deslocamento de uma frente fria mantém o tempo instável na cidade. Nesta sexta, de céu nublado e encoberto, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, com temperaturas entre 18º C e 27º C.

Durante a madrugada houve registro de chuva em diferentes partes do Rio, como Jardim Botânico, Recreio dos Bandeirantes e Ilha do Governador. Pela manhã, chove principalmente na Zona Oeste, nos bairros de Santa Cruz, Sepetiba e Guaratiba.

CHUVA NO RIO | entre 6h15 e 6h30, houve registro de chuva fraca a moderada na cidade do Rio. Confira as localidades na imagem abaixo:#chuvarj pic.twitter.com/oMmwVBoxKN — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 19, 2021

No sábado, ventos úmidos vindos do oceano devem manter a possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. O domingo ainda pode ser chuvoso nos períodos da madrugada e manhã, mas o tempo deve firmar ao longo do dia e principalmente na segunda-feira (22), quando não há mais previsão de chuva.